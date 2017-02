LIVE: Wereldsafe Courtois voorkomt gelijkmaker Arsenal

'Hé kijk, daar is de zoon van Ruud Gullit'

3 februari Nathan Aké is terug bij Chelsea, en daar is de vergelijking al snel gemaakt. ,,Waar ik ook kom, zeggen de mensen: 'Hé kijk, daar is de zoon van Ruud Gullit'. Natuurlijk is hij een grote naam in Nederland, maar hij is geen speler die ik heb bekeken. Daar ben ik te jong voor'', aldus Aké tegen Daily Mail.