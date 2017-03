LIVE: Keeper Randolph houdt West Ham op de been

Frankfurt-coach op verjaardag ontslagen

19:51 Vanmiddag ging de telefoon in huize Roland Vrabec. Het was Clemens Krüger, manager van FSV Frankfurt. Zou Krügger bellen om Vrabec te feliciteren voor zijn 43ste verjaardag? Nee, de FSV-baas ontsloeg de coach via de telefoon – op diens verjaardag.