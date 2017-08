Bosz' Dortmund lijdt geen centje pijn bij zwak Wolfsburg

Christian Pulisic, Marc Bartra en Pierre-Emerick Aubameyang waren de doelpuntenmakers in de Volkswagen Arena.



Bosz kende een wisselende voorbereiding met Dortmund. Zo werd verloren van vierdeklasser Rot-Weiss Essen maar gewonnen van AC Milan. In de strijd om de Duitse Supercup zag de 53-jarige Apeldoorner dat Bayern München de strafschoppen beter nam nadat Dortmund in de 88ste minuut pas de 2-2 gelijkmaker moest incasseren.



Vandaag was dit vergeten en vergeven en overklaste Dortmund Wolfsburg, dat vorig jaar via een play-off degradatie was ontlopen.