LIVE: Vonken spatten er van af in Manchester derby

Claudio Bravo maakt zaterdag in de derby van Manchester zijn debuut onder de lat bij Manchester City. Manager Pep Guardiola liet doorschemeren dat de Chileense aanwinst, overgekomen van FC Barcelona, op Old Trafford het doel van de 'Citizens' gaat verdedigen. ,,Claudio had wat last van zijn been, maar hij heeft de afgelopen twee dagen getraind en is in orde'', zei Guardiola, die Bravo naar City haalde als vervanger van Joe Hart.



Net als Bravo kan ook de Duitse aanwinst Leroy Sané tegen Manchester United debuteren in het lichtblauwe shirt van City. Een hamstringblessure hield de twintigjarige Duitser de afgelopen weken aan de kant. Vincent Kompany ontbreekt nog steeds, hoewel de Belgische verdediger wel weer voluit meetraint. De grote afwezige bij Manchester City is spits en topschutter Sergio Agüero, die zijn eerste van drie wedstrijden schorsing uitzit.



Bij ManUnited heeft manager José Mourinho een principe een volledige selectie tot zijn beschikking, al kwamen de Armeense spelmaker Henrikh Mkhitaryan en de Engelse verdediger Luke Shaw licht geblesseerd terug van hun nationale ploegen. De Zuid-Amerikaanse internationals Antonio Valencia, Sergio Romero en Marcos Rojo arriveerden na lange vliegreizen allemaal op tijd in Manchester om vrijdag mee te trainen. ,,Ze zijn de hele wereld overgevlogen, maar iedereen is er klaar voor en wil spelen'', zei Mourinho.



Beide clubs uit Manchester wonnen hun eerste drie wedstrijden en dus staat zaterdag op Old Trafford de koppositie in de Premier League op het spel.