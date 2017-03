Teruglezen: United komt niet langs tien man Bournemouth

Magpies, Seagulls en Terriërs zetten koers richting Walhalla

3 maart In het seizoen na de degradatie is Newcastle United weer hard op weg terug te keren naar de Premier League. Het kan morgenavond de tweede reuzenstap in een paar dagen tijd zetten. Hoe staat het ervoor in het voorportaal van het voetbalwalhalla? De stand van zaken in het Championship, met slapende reuzen, outsiders en stuntploegen.