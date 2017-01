Liverpool staat voor schut tegen laagvlieger Swansea City

Eriksen krijgt in virtual reality voorproefje nieuw Spurs-stadion

20 januari Fans van Tottenham Hotspur kunnen binnenkort op White Hart Lane in virtual reality een kijkje nemen hoe het nieuwe stadion eruit gaat zien. Ex-Ajacied Christian Eriksen nam vandaag al met Hugo Lloris een kijkje. Het stadion, dat in het seizoen 2018-2019 in gebruik wordt genomen, kost 750 miljoen pond (867 miljoen euro).