Liverpool verder achterop door afgang bij Hull

Liverpool heeft dit kalenderjaar nog geen wedstrijd gewonnen in de Premier League en staat nu liefst dertien punten achter op Chelsea.



Georginio Wijnaldum, die de 'Reds' dinsdag met een trefzekere kopbal aan een punt hielp in de topper tegen Chelsea (1-1), bleef tegen Hull City de hele wedstrijd op de bank. Sadio Mané, terug van de Afrika Cup, had wel een basisplaats. Ook de Senegalese aanvaller kon echter geen einde maken aan de slechte reeks van zijn ploeg.



Mané zag hoe zijn landgenoot Alfred N'Diaye de thuisploeg kort voor rust op voorsprong bracht. Een andere Senegalees, Oumar Niasse, tekende in de slotfase voor de 2-0. Liverpool incasseerde al de derde competitienederlaag van 2017. De ploeg van Klopp speelde daarnaast twee keer gelijk. Voor het eerst sinds 1954 zijn de 'Reds' zonder overwinning in hun eerste vijf wedstrijden van het nieuwe jaar.



Bruno Martins Indi, Erik Pieters en Ibrahim Afellay gingen met Stoke City onderuit bij West Bromwich Albion (1-0). Invaller Daryl Janmaat won met Watford moeizaam van Burnley, dat bijna de hele wedstrijd met een man minder speelde (2-1).



Voor Patrick van Aanholt liep het weerzien met zijn oude club Sunderland uit op een deceptie. De verdediger verloor met Crystal Palace op het eigen Selhurst Park met liefst 4-0 van zijn oude ploeggenoten, die alle doelpunten in de eerste helft maakten. Sunderland staat op basis van het doelsaldo nog steeds onderaan, maar heeft nu evenveel punten als Crystal Palace.