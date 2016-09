Lloris klaar om Vorm af te lossen bij Spurs

,,Hugo is weer fit en kan spelen'', zei manager Mauricio Pochettino donderdag. De Argentijn wilde echter niet zeggen of Lloris zaterdag tegen Stoke City direct weer in de basis start. ,,Ik moet elke week weer zware beslissingen nemen om de basiself samen te stellen, op iedere positie is de concurrentie groot. Maar dat hoort bij voetbal'', aldus Pochettino, die zijn nieuwe spits Vincent Janssen dinsdag een sterke wedstrijd zag spelen in het Nederlands elftal.



Tottenham Hotspur moet het tegen Stoke City stellen zonder linksback Danny Rose, die met een hamstringblessure terugkeerde van de nationale ploeg. De Belgische middenvelder Mousa Dembélé zit zijn laatste wedstrijd schorsing uit. Bij de thuisclub ontbreekt de Zwitserse smaakmaker Xherdan Shaqiri, die nog steeds last heeft van een kuitblessure.