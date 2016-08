Loodzware loting voor Ajax en Feyenoord, goede kansen voor AZ

Ajax en Feyenoord zijn ingedeeld in een zware poule in de Europa League. Feyenoord treft in poule A Manchester United, Fenerbahce en Zorya Luhansk. Ajax speelt in poule G tegen Standard Luik, Celta de Vigo en Panathinaikos. AZ heeft goede overlevingskansen in poule D met Zenit Sint-Petersburg, Maccabi Tel Aviv en Dundalk.

De loting van de Europa League vond plaats in Monaco. De eerste speelronde is op donderdag 15 september.



Een overzicht van de volledige loting:



Groep A: Manchester United (Eng), Fenerbahçe (Tur), FEYENOORD (NED), Zorja (Oek).

Groep B: Olympiakos (Gri), APOEL Nicosia (Cyp), Young Boys (Zwi), Astana (Kaz).

Groep C: Anderlecht (Bel), Saint-Etienne (Fra), FSV Mainz (Dui), Qäbälä (Aze).

Groep D: Zenit (Rus), AZ (NED), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Dundalk (Ier).

Groep E: Viktoria Plzen (Tsj), AS Roma (Ita), Austria Wien (Oos), Astra (Roe).

Groep F: Athletic Club (Spa), Genk (Bel), Rapid Wien (Oos), Sassuola (Ita).

Groep G: AJAX (NED), Standard Luik (Bel), Celta (Spa), Panathinaikos (Gri).

Groep H: Sjachtar Donetsk (Oek), Braga (Por), Gent (Bel), Konyaspor (Tur).

Groep I: Schalke (Dui), Salzburg (Oos), Krasnodar (Rus), Nice (Fra).

Groep J: Fiorentina (Ita), PAOK (Gri), Liberec (Tsj), Qarabag (Aze).

Groep K: Inter (Ita), Sparta Praag (Ita), Southampton (Eng), Hapoel Beer-Sheva (Isr).

Groep L: Villarreal (Spa), Steaua (Roe), FC Zürich (Zwi), Osmanlispor (Tur).



De loting is ten einde.



Feyenoord zit in poule A met Manchester United, Fenerbahce en Zorya Luhansk.



AZ zit in poule D met Zenit Sint-Petersburg, Maccabi Tel Aviv en Dundalk.



Ajax zit in poule G met Standard Luik, Celta de Vigo en Panathinaikos.







Pot 4

De loting is bijna ten einde. Alleen de twaalf clubs uit pot 4 moeten nog worden verdeeld over de twaalf poules.



Feyenoord treft in poule A ook een oude bekende: Zorya Luhansk. Feyenoord won op 28 augustus 2014 in de voorronde van de Europa League in blessuretijd met 4-3 van de club uit Oekraine, waardoor het zich plaatste voor de groepsfase.



De vierde tegenstander voor Ajax in poule G is het Griekse Panathinaikos. Ajax speelde in de finale van de Europa Cup I van 1971 tegen de Grieken.



De vierde tegenstander van AZ is het Ierse Dundalk.







Pot 3

De loting is halverwege. Ajax en AZ weten hun eerste tegenstanders. Pot 3 is aan de beurt. Dit is de pot waar Feyenoord in zit.



Feyenoord komt terecht in de loodzware poule A met Manchester United en Fenerbahce, de club van Dick Advocaat.



AZ zal naast Zenit Sint-Petersburg ook Maccabi Tel Aviv treffen in poule D.



Ajax zal in groep G naast Standard Luik ook het Spaanse Celta de Vigo treffen.

Pot 2

Pot 2 is aan de beurt. Dit is de pot waar AZ in zit. AZ komt terecht in poule D met Zenit Sint-Petersburg.



Fenerbahce, de club van Dick Advocaat, wordt gekoppeld aan Manchester United in poule A.



Anderlecht speelt in poule C tegen het Franse AS Saint-Etienne.



Ajax loot in poule G tegen het Belgische Standard Luik.

Pot 1

De clubs uit pot 1 worden verdeeld over de twaalf poules, lopend van poule A tot poule L. Manchester United is de eerste club die uit de koker komt en wordt ingedeeld in poule A. Olympiakos komt terecht in poule B. Anderlecht zit in poule C. Zenit Sint-Petersburg zit in poule D.



Ajax wordt ingedeeld in poule G. Internazionale, de club van Frank de Boer, is ingedeeld in poule K.

Coëfficiënt

De vier potten zijn samengesteld op basis van de UEFA-coëfficiënt. In pot 1 zitten de sterkste teams, in pot 4 de op voorhand minst sterke teams.

Palop en Andersson

Andres Palop, voormalig doelman van Sevilla, is op het podium en gaat meehelpen bij de loting. De tweede gast op het podium is de Zweed Patrik Andersson. Hij is de ambassadeur van de Europa League 2016/2017. De finale van het toernooi is op 24 mei 2017 in de Friends Arena in Solna, Zweden.