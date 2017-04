Luis Enrique bouwt op Neymar in derby

De harde kern van de thuisploeg is berucht om de zeer vijandige houding ten opzichte van het grote Barça. Met name Neymar moet het daarbij ontgelden, maar Luis Enrique is niet bang dat zijn beschermeling zich zal laten provoceren.

,,Als er één speler weet hoe hij moet omgaan met dit soort situaties, is het Neymar wel'', liet Enrique vrijdag weten. ,,Hij is inmiddels specialist hierin. Hij heeft geleerd om de vele overtredingen op hem te accepteren. Hij is in zijn hele loopbaan nog maar weinig uit het veld gestuurd. Neymar is speelklaar en zal zijn waarde voor ons snel weer bewijzen.''