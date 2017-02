Lyon en Memphis reizen met nederlaag af naar Alkmaar

Memphis Depay deed het laatste kwart van de wedstrijd mee, maar ook de voormalig PSV'er kon een nederlaag niet voorkomen.

Alexandre Lacazette schoot Lyon na een mooie aanval in de tiende minuut op voorsprong. Middenmoter Guingamp sloeg in de 30e en 34e minuut toe met doelpunten van de Senegalees Mustapha Diallo en Nicolas Benezet (2-1). Lyon drong in de tweede helft aan en speelde na het inbrengen van Depay vol op de aanval. De Nederlandse aanvaller kreeg in de vierde minuut van de blessuretijd nog een aardige kopkans, maar raakte de bal niet goed. Guingamp bleef zo overeind.

Lyon verloor dit kalenderjaar liefst vier van de zes competitiewedstrijden en staat vierde. De achterstand op koploper AS Monaco, dat later op zaterdag tegen Metz speelt, is opgelopen tot vijftien punten.