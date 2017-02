Lyon geeft weinig effectief AZ afstraffing in eigen huis

Door Nik Kok



Dapper nog speelde het energieke AZ het eerste halfuur zonder ontzag voor de veel rijkere en betere tegenstander uit Frankrijk die twee keer een Alkmaarse treffer in de beginfase moest vrezen. Maar de Alkmaarders zetten niet door en lieten het na om de onzekere Lyon-keeper Lopes vaker onder vuur te nemen. En toen was daar ineens, na een afgeslagen hoekschop bij de tweede paal, de ongedekte Lucas Tousart en stond het zomaar 0-1.



Direct sloeg de sfeer om in het stadion van AZ waar het publiek zich al verkneukelde op een leuke avond zoals ze die wel vaker hebben gehad in Europees verband. Doodzonde was het voor hen dat Olympique Lyon net voor rust ook nog op een 0-2 voorsprong kwam via Alexandre Lacazette die de weifelende keeper Krul passeerde na een majestueuze pass van Corentin Tolisso.



Zelden werd een les in effectiviteit zo fraai in praktijk gebracht. En zelden ook was al zo snel duidelijk dat de return in Frankrijk over een week nog zo weinig om het lijf zal hebben. Helemaal toen Lacazette in de tweede helft nog de 0-3 maakte. Via een strafschop kon Alireza Jahanbakhsh nog wat terugdoen maar een goed uitgevoerde Franse counter bracht de eindstand op 1-4. Een stand die de return over een week haast overbodig maakt.



De sterren van Lyon, ze straalden maar soms op de avond dat er hoofd geboden moest worden aan een crisis maar dat was genoeg. De ploeg van trainer Bruno Génésio won pas twee van de laatste zes duels. Iets wat de praatgrage voorzitter Jean-Michel Aulas ertoe bewoog om de druk maar eens op te voeren in Lyon. Gisteravond liep hij, haast anoniem, tevreden spinnend door de catacomben van het AZ-stadion op zoek naar handen om te kunnen schudden. Hij vond ze, want vanavond was er voor hen genoeg reden tot juichen.