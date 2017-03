Man City krijgt geldboete voor belagen van arbiter

Türüç debuteert voor Turkije

27 maart Deniz Türüç heeft vanavond zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Turkije. De 24-jarige in Enschede geboren middenvelder viel tijdens de vriendschappelijke wedstrijd met Moldavië (3-1) in de tweede helft in voor Oguzhan Özyakup, eveneens geboren in Nederland.