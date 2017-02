Man United gaat minder geld uitgeven aan transfers

Ed Woodward, bestuurslid van de club, heeft investeerders vandaag gemeld dat de club een andere koers wil gaan varen. ,,We hoeven niet altijd heel veel geld uit te geven. We willen meer stabiliteit in de spelersgroep, en dat bereik je niet door steeds wijzigingen aan te brengen in de selectie.''



United heeft sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 al bijna 600 miljoen euro in spelers geïnvesteerd. Sindsdien is de club er echter niet meer in geslaagd in de top drie van de Engelse Premier League te eindigen.



De club van verdediger Daley Blind boekte een omzet van 278 miljoen pond (327 miljoen euro), ruim acht procent meer dan een jaar eerder. Met name het afgelopen kwartaal gingen de zaken beter. De toenemende omzet heeft voornamelijk te maken met hogere televisiegelden, maar ook de verkoop van tickets en merchandise is gestegen. In de eerste maanden van het boekjaar vielen de inkomsten nog terug, doordat Manchester United niet uitkwam in de Champions League.