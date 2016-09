Manager: Neymar was dicht bij transfer naar PSG

700 miljoen aan spelers op het veld bij Manchester Derby

20:37 De 'Manchester Derby' zaterdag op Old Trafford tussen United en City wordt de duurste voetbalwedstrijd ooit. Volgens The Times staat er op basis van de vermoedelijke opstellingen voor ruim 700 miljoen euro aan spelers op het veld. Dat is 30 miljoen meer dan vorig seizoen bij El Clásico tussen Real Madrid en Barcelona.