Manchester City in de problemen na breken anti-dopingregels

VIDEO: Atlético verliest, maar bekert toch door

10 januari Atlético Madrid heeft zich als eerste club geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. In de return van de achtste finale van het Spaanse bekertoernooi verloor Atlético thuis weliswaar met 3-2 van Las Palmas, maar de eerste wedstrijd vorige week had de Madrileense club al met 2-0 gewonnen en dat was voldoende.