Manchester City moet revelatie Gabriel Jesus rest van seizoen missen

De 19-jarige aanvaller uit Brazilië moest gisteravond al na een kwartier spelen noodgedwongen van het veld en werd vervangen door de de Argentijn Sergio Aguëro. Manchester City won het uitduel bij Bournemouth met 0-2 en staat nu tweede in de Premier League, op acht punten achterstand van koploper Chelsea. In de Champions League neemt de ploeg van Guardiola het binnenkort op tegen AS Monaco.



Manchester City meldt dat het nog onduidelijk is hoe lang het talent uit de roulatie is, maar de kans is groot dat Jesus dit seizoen niet meer in actie zal komen. ,,Verder onderzoek de komende dagen moet uitwijzen hoe lang hij eruit ligt. We wensen Gabriel een spoedig herstel toe."



De jonge spits werd vorige maand voor zo'n 32 miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse Palmeiras. Hij veroverde direct een basisplaats en scoorde drie keer in zijn eerste vier wedstrijden. Hij zorgde ervoor dat topspits Sergio Aguëro tot bankzitter degradeerde. De Argentijn, die in onderhandeling is over een nieuw contract bij City, zal de komende weken weer in de basis mogen aantreden.