Manchester United-sterren bezoeken zieke fan die uur later sterft

Kayleigh vroeg haar opa wat hij nog graag zou willen, voor het einde zou komen. Paddy antwoordde resoluut: de spelers van Manchester United ontmoeten. Volgens zijn kleindochter is hij een enorme fan. ,,Hij deed gisteren zo hard zijn best om zijn ogen open te houden tijdens de wedstrijd gisteren, maar helaas heeft hij hem gemist. Hij zal dolgelukkig zijn als zijn droom uitkomt."



Het was de neef van middenvelder Jesse Lingard die de boodschap op Facebook gezien had en de vraag had doorgegeven. De jonge voetbalsterren bezochten zo snel mogelijk de 73-jarige opa en brachten wat tijd door met de familie Lawler, zo schrijft de Britse krant The Independent.



Kleindochter Kayleigh had haar vraag al verzonden via de officiële kanalen van de club, maar ze besefte dat er nog maar weinig tijd was voor haar grootvader die aan kanker leed. Ze bleek gelijk te hebben.



Gewacht

Een klein uur nadat de voetballers het huis uit waren, stierf Paddy Lawler. Volgens kleindochter Kayleigh heeft hij gewacht tot de voetballers langskwamen, om daarna de strijd tegen zijn ziekte op te geven.



Via sociale media bedankte Kayleigh de vier spelers en iedereen die het mogelijk had gemaakt om de laatste wens van haar grootvader te vervullen.