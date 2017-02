Manchester United voegt zich bij achtervolgers in subtop

Manchester is door de zege de eerste ploeg die 2000 punten heeft verzameld in de Premier League.

Met verdediger Daley Blind in de basis kwam de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong. Juan Mata rondde in de 32e minuut een prachtige aanval af, na een voorzet van Anthony Martial. De Fransman zorgde in de tweede helft zelf voor de beslissing. Op aangeven van Zlatan Ibrahimovic liep hij bij een counter goed door en rondde de aanval af.