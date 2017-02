ManUnited kan Rooney deze maand nog verkopen

De transferwindow in de vermogende Super League sluit pas op 28 februari. Volgens The Telegraph willen verschillende clubs daarvoor nog een poging doen om Rooney naar China te halen. De clubicoon van United is onder José Mourinho niet zeker van een basisplaats. Hij stond half december voor het laatst aan de aftrap in de Premier League.



Mourinho liet eind januari weten dat Rooney zijn club tot het einde van dit seizoen trouw blijft. Maar die voorspelling komt niet uit als de Engelsman brood ziet in een lucratieve aanbieding uit China. The Telegraph weet dat er 32 miljoen euro per jaar voor hem klaarligt, meer dan het dubbele van wat hij in Manchester opstrijkt. Beijing Guoan, dat afgelopen zomer een vergeefse poging deed om Rooney te halen, en Guangzhou Evergrande zijn de belangrijkste gegadigden om de international te strikken.



,,Ik denk dat hij nog steeds belangrijk voor ons kan zijn, maar zijn toekomst is echt aan hem", zei Mourinho in januari over de speculaties rondom zijn aanvoerder. ,,Als je na zo'n grote carrière af wilt sluiten in China of in de Verenigde Staten, dan kan niemand daar kritiek op hebben. Hij bepaalt zelf wanneer hij gaat."



Rooney (31) staat nog tot medio 2018 onder contract op Old Trafford. Hij brak dit seizoen het doelpuntenrecord van ManUnited-legende Bobby Charlton.