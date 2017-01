ManUnited neemt terrorismebestrijder in dienst

De functie zal worden vervuld door een voormalig inspecteur van een speciale politiedienst van de regio Manchester, laat de club weten aan de BBC. Deze persoon moet onder meer de routinematige checks van voertuigen en het fouilleren van supporters in goede banen leiden.

Sowieso is de beveiliging van de club opgevoerd na de aanslagen in Parijs in november 2015, toen onder meer het stadion Stade de France doelwit was.

In mei van vorig jaar werd de competitiewedstrijd tegen Bournemouth afgelast na de vondst van een verdacht pakketje. Hoewel het achteraf om een namaak-explosief bleek te gaan, moest wel een deel van Old Trafford ontruimd worden.

Ook in november was er een incident. Twee mensen hadden zich toen in het stadion verschanst een dag voor de wedstrijd tegen Arsenal.