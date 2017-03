Martinez: Rode Duivels zonder Hazard is mooie test

,,Eden heeft een dag voor de wedstrijd tegen Stoke City een kuitblessure opgelopen", vertelde Martinez. ,,Er was geen contact, maar bij het lopen voelde hij plots iets. Volgens de eerste informatie die we van Chelsea gekregen hebben, is het niet heel ernstig.''



Nog niet duidelijk is hoe Martinez de afwezigheid van Hazard gaat opvangen. Sinds zijn aanstelling in augustus was de Chelsea-aanvaller altijd van de partij. Sterker nog: Hazard miste al bijna een jaar geen enkele interland. ,,Dit is een goede test voor ons, mogelijk pas ik mijn systeem aan. We moeten flexibel kunnen zijn'', zei Martinez, die door de afwezigheid ook van Vincent Kompany een nieuwe aanvoerder moet kiezen. ,,Met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zie ik vijf kandidaten, maar ik ben er nog niet uit.''