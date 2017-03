Martins Indi praat over definitieve overstap naar Stoke City

Salomon Kalou verlengt contract bij Hertha

15 maart Salomon Kalou heeft zijn contract bij Hertha BSC verlengd. ,,We zijn blij dat Salomon, hoewel hij andere aanbiedingen op zak had, besloten heeft bij ons te blijven'', meldde manager Michael Preetz. ,,Hij is een van de pijlers van onze ploeg.'' Het contract van de oud-Feyenoorder, die in 2014 overkwam van Chelsea, liep komende zomer af.