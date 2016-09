McClaren volgt opleiding om technisch directeur te worden

De 55-jarige McClaren werd in maart ontslagen door Newcastle United. ''In de toekomst wil ik graag bestuursvoorzitter of technisch directeur worden. Of misschien zelfs mijn eigen club leiden'', aldus McClaren. ''Het liefst train ik. Maar dat kan ik niet mijn hele leven blijven doen. Vandaar dat ik nu weer terug naar school ga omdat ik niet al die vaardigheden beheers.''



McClaren had in de tussentijd ergens anders aan de slag gekund. ''Ik heb aanbiedingen gehad, onder meer uit China. Maar dat wil ik niet. Ik wil in Engeland werken, of anders ergens anders in Europa.''