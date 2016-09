'Meedogenloze' Mourinho krijgt er van langs in Britse pers

Sir Alex, die 27 jaar de scepter zwaaide op Old Trafford, was berucht om zijn uitspattingen in de kleedkamer. Zo trapte hij in een woedende bui eens een schoen tegen het hoofd van David Beckham. Volgens The Telegraph was Fergie een lieverdje vergeleken bij Mourinho. De Portugees gaf dit seizoen behalve Shaw ook Jesse Lingard en Henrikh Mikhtaryan een veeg uit de pan. Aanvoerder Wayne Rooney zou vrezen voor zijn basisplaats en zich daarom gedeisd houden tegenover zijn manager.



,,Mourinho is aan een klus begonnen die veel groter is dan hij voor mogelijk hield", schrijft de krant. ,,Het kost de manager meer tijd om de onder Louis van Gaal ingevoerde 'risicoloze tactiek' uit het hoofd van zijn spelers te halen."



ManUnited hoopt vanavond in de League Cup vertrouwen te tanken tegen het nietige Northampton Town, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland. Mourinho zal waken voor een 'Van Gaal-scenario'. De Nederlandse trainer werd in zijn eerste seizoen bij United in de beker vernederd door MK Dons: 4-0.