Meer speeltijd lonkt voor Janssen door blessure Kane

De enkelblessure van Kane is mogelijk goed nieuws voor de spits van het Nederlands elftal, die bij de Spurs vooral de bank warm houdt. In de minuten die hem dit seizoen werden gegund kon Janssen nog geen potten breken. Hij wacht nog op zijn eerste doelpunt in het shirt van zijn nieuwe club.



Trainer Mauricio Pochettino hulde zich na het duel in nevelen over de kwetsuur van zijn sterspeler. ,,Harry ging door zijn enkel. Er is nu weinig te zeggen over de ernst van de blessure. Morgen weten we meer."



Tottenham Hotspur speelt woensdag in de League Cup tegen Gillingham en zaterdag in de Premier League tegen Middlesborough. Drie dagen later wacht CSKA Moskou in de Champions League.