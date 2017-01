Memphis: Moeilijke wedstrijd, toch goed gevoel

De Nederlander werd warm onthaald bij de Franse topploeg, zowel door het publiek als medewerkers en ploeggenoten van de club. ,,Uit alles bleek dat ze me heel graag wilden hebben’’, zegt Memphis, die vorige week al kort meespeelde tegen Olympique Marseille. ,,Dat vertrouwen was voor mij belangrijk. Ik wil weer lekker voetballen, zoveel mogelijk. De trainer had een duidelijk plan met me, waar veel vertrouwen uit sprak. Het elftal speelt echt combinatievoetbal, en dit is gewoon een heel grote club. Het hele plaatje voelde goed.’’