Messi: Ik schold tegen de lucht

En mocht hij toch ongepaste woorden hebben gebezigd, dan waren die niet aan de assistent gericht. ,,Ik sprak ze tegen de lucht en daarvoor bied ik mijn excuses aan'', schrijft de topspits in de brief, die de Argentijnse krant El Mundo Deportivo vandaag publiceerde.



De tuchtcommissie van de FIFA schorste Messi vanwege een verbale uithaal naar een grensrechter in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0). Dat gebeurde op basis van televisiebeelden. De Argentijnse bond is in beroep gegaan. Zijn club Barcelona sprak schande van het zware vonnis en noemde de schorsing buiten proporties.



Messi zat inmiddels al één duel aan de kant. Hij zag zijn ploeggenoten met 2-0 verliezen van Bolivia in de WK-kwalificatie. Als de FIFA niet inbindt en de schorsing handhaaft, mist de vedette ook de WK-kwalificatieduels met Uruguay, Peru en Venezuela. Argentinië staat momenteel vijfde in de Zuid-Amerikaanse poule, een positie die geen recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland.



Messi beaamt wel dat hij woorden had met de Braziliaanse grensrechter van dienst in het duel met Chili. ,,Hij begreep heel goed wat ik zei en we spraken met elkaar op een vriendelijke toon. Geen moment waren mijn woorden beledigend of grievend'', aldus Messi in zijn persoonlijke smeekbede aan de FIFA. ,,Ik verzoek u vriendelijk, doch dringend deze straf op te heffen.''