Messi overtreft Koeman met record scoren uit vrije trap

Hij overtrof daarmee Ronald Koeman, die tussen 1989 en 1995 met zijn specialiteit 26 keer doel trof. De belangrijkste was in de finale van de Europa Cup 1 in 1992 tegen Sampdoria, die Koeman in de verlenging besliste met een rake vrije trap (1-0).



Messi evenaarde het record van Koeman een paar weken geleden in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Athletic Bilbao (3-1). De Argentijn kreeg toen via Twitter felicitaties van de Nederlandse manager van Everton. 'Nog één om weer een record te breken', zette Koeman er toen bij.



Vandaag was het zo ver, opvallend genoeg weer met Athletic Bilbao als tegenstander. Messi krulde kort voor rust een vrije trap vanaf de rechterkant van het veld in de korte hoek, waar de Baskische keeper Gorka Iraizoz zich liet verrassen. Iraizoz werd afgeleid door een medespeler die op het laatste moment uit de baan van het schot stapte en liet de bal door zijn handen glippen. Messi, de topscorer aller tijden van Barcelona, vierde zo weer een record. Overigens was het al de vijfde keer dat hij Iraizoz passeerde uit een vrije trap, de derde keer zelfs dit seizoen.