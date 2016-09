Messi twijfelt aan fitheid voor wedstrijd tegen Venezuela

Update België stelt teleur tegen Spanje

1 september Het nationale voetbalelftal van België heeft zich donderdag niet kunnen revancheren voor de teleurstelling op het Europees kampioenschap van afgelopen zomer in Frankrijk. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel stelden de 'Rode Duivels' het publiek teleur met een nederlaag tegen Spanje. Het oefenduel in voorbereiding op de WK-kwalificatiereeks eindigde in 0-2. David Silva tekende voor beide doelpunten.