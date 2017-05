Messi vrijgesproken door FIFA

Messi werd door de FIFA geschorst nadat hij op vrijdag 24 maart na de interland tussen Argentinië en Chili (1-0) de Braziliaanse grensrechter Marcelo van Gasse beledigde. De FIFA legde hem een dag later al een schorsing van vier duels op. Daardoor ontbrak Messi in de interland bij Boliva, waar Argentinië met 2-0 verloor. De komende drie interlands van La Albiceleste hoeft Messi dus niet te missen. De beroepscommissie oordeelde dat er onvoldoende bewijs is tegen de Argentijn en draait de straf terug. Messi beweerde in hoger beroep dat zijn woorden niet waren gericht aan de grensrechter, maar aan de lucht.

Play-offs

Argentinië kan de hulp van Messi goed gebruiken in de komende interlands. Argentinië staat momenteel vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, een plek die aan het eind deelname aan de play-offs betekent. Er zijn nu 14 van de 18 duels gespeeld. Argentinië speelt nog tegen Uruguay (uit), Venezuela (thuis), Peru (thuis) en Ecuador (uit). Het gat op nummer twee Colombia is slechts twee punten. Brazilie gaat met 33 punten aan kop in de kwalificatiepoule van de CONMEBOL en was, na gastland Rusland, het eerste land dat zeker is van deelname aan het WK 2018.