Meulensteen weg bij Maccabi Haifa

Ronaldinho tipt Gabriel Jesus als toekomstig beste speler van de wereld

9:46 Ronaldinho ziet in Manchester City-speler een toekomstig wereldvoetballer van het jaar. ,,Hij is erg speciaal", vertelt de Braziliaan aan The Mirror. ,,Op dit moment is Lionel Messi de beste voetballer en ooit wordt Neymar dat, maar Gabriel Jesus is pas 19. Zijn tijd komt nog."