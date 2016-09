Monaco blijft na zege op Rennes aan kop in Ligue 1

Materiaalman besproeit veld City met knoflooksap

16:48 De fans van Manchester City zullen woensdag de knoflookgeur in het Etihad vast wel hebben opgemerkt. Nee, de Arabische eigenaren hebben geen nieuwe snack uit het Midden-Oosten geïntroduceerd. Het is de materiaalman die schuldig is. Lee Jackson besproeit de grasmat namelijk met knoflooksap. De reden? Om parasieten weg te houden.