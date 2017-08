Monaco zonder Kongolo moeizaam naar zege in eerste competitieduel

De bezoekers stonden al na zes minuten spelen op een 1-0 voorsprong door een treffer van Zinédine Machach. Na een klein half uur trok de Braziliaan Jemerson de stand gelijk, op aangeven van João Moutinho. Na rust was het opnieuw Toulouse dat de leiding pakte, nu door een treffer van Andy Delort. Die rondde een counter met een laag hard schot goed af. Goalgetter Radamel Falcao maakte vijf minuten later echter weer gelijk. Uit een verre vrije trap van Moutinho kopte de Pool Kamil Glik de thuisploeg twintig minuten voor tijd alsnog naar de winst.

Monaco kende een zeer succesvol vorige seizoen waarin naast het winnen van de Franse titel de halve finale van de Champions League werd bereikt. Na het seizoen raakte de club echter een aantal belangrijke spelers kwijt. Zo vertrokken Benjamin Mendy en Bernardo Silva naar Manchester City en Tiemoué Bakayoko naar Chelsea. Daarvoor in de plaats haalde de club onder andere de Belgische voetballer Youri Tielemans van Anderlecht en Feyenoorder Terence Kongolo. Tielemans kwam vandaag in de slotfase in het veld voor Falcao. Kongolo was door Jardim niet opgenomen in de wedstrijdselectie.