Mönchengladbach roept fans op fatsoen te houden tegen Leipzig

,,We zullen niemand de mond snoeren, maar zullen er heel goed op letten dat het fatsoen bewaard blijft", zei Schippers vandaag in een oproep op de website van Mönchengladbach.



De Duitse voetbalbond DFB legde Borussia Dortmund eerder vandaag een geldstraf op van 100.000 euro wegens misdragingen tegen de supporters van Leipzig op 4 februari. Daarnaast moet de club de zogenoemde 'Gelbe Wand', die plaats biedt aan bijna 25.000 toeschouwers, dichthouden in de volgende wedstrijd tegen VfL Wolfsburg.



Schippers hoopt dat na het duel met Leipzig van aanstaande zondag "de fans van Borussia Mönchengladbach als voorbeeld zullen dienen van hoe je je mening kan geven zonder daarbij waarden als respect en gastvrijheid uit het oog te verliezen". Na de gebeurtenissen in Dortmund heeft de club uit Mönchengladbach overleg gehad met de politie en met de clubleidingen van Dortmund en Leipzig. ,,We zullen goed voorbereid zijn."



De directeur van Borussia gaat er niet van uit dat er misdragingen zullen zijn zoals in Dortmund. ,,Ik heb zo'n vermoeden dat ook onze fans hun mening over 'het model RB Leipzig' kenbaar willen maken. Maar ze zullen dat op een intelligente, creatieve en vooral vreedzame manier doen. Daarvan ben ik overtuigd."



De club uit Leipzig is met miljoeneninjecties van sponsor Red Bull in korte tijd doorgestoomd naar het hoogste voetbalniveau in Duitsland. Daardoor ondervindt de club veel tegenstand en haat van supporters van andere Duitse voetbalclubs.