Morata behoedt Spanje tegen Colombia voor eerste nederlaag onder Lopetegui

De vriendschappelijke interland tussen Spanje en Colombia in Murcia is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Invaller Alvaro Morata behoede Julen Lopetegui voor zijn eerste nederlaag als bondscoach van Spanje.

Lopetegui nam het roer bij het Spaanse team over van Vicente Del Bosque na het EK 2016 in Frankrijk. Van de eerste acht interlands onder zijn leiding werden er zes gewonnen en twee gelijkgespeeld. Vanavond leek het er lange tijd op dat er voor het eerst onder de leiding van de 50-jarige Lopetegui zou worden verloren, maar een rake kopbal van Morata in de 88ste minuut voorkwam dit.

Spanje kwam in La Nueva Condomina in Murcia na 22 minuten op voorsprong door een goal van David Silva, die een voorzet van Pedro Rodriguez kon afronden. Daarna was het woord aan Colombia, waar Ajacied Davinson Sanchez de eerste helft speelde.

Falcao breekt record

Colombia kwam vijf minuten voor rust op gelijke hoogte door een treffer van Edwin Cardona. Tien minuten na rust maakte de Colombiaanse spits Radamel Falcao de 1-2. Hij kopte op fraaie wijze een hoekschop van aanvoerder James Rodriguez binnen. Het was voor Falcao zijn 26ste treffer in het shirt van Colombia, waarmee hij nu all-time topscorer van zijn land is. Falcao passeerde Arnoldo Alberto Iguarán, die tussen 1979 en 1993 dus 25 keer scoorde voor Colombia.

Daar leek het lange tijd bij te blijven, maar kort voor tijd kopte Morata op fraaie wijze een voorzet van Saúl Ñíguez binnen: 2-2. Spanje speelt zondag de WK-kwalfactiewedstrijd in en tegen Macedonië. Op 2 september volgt in Madrid de kraker tegen Italië.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS