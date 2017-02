Mourinho baalt van FA Cup-planning

,,Ik ben verrast dat de de Engelse voetbalbond niet even heeft gewacht met de planning tot na onze Europa League-duels met Saint-Étienne én vooral de loting van morgen'', zei Mourinho na de zege in Frankrijk. ,,Nu spelen we donderdag 9 maart onze eerste achtste finale in de Europa League, maandag 13 maart tegen Chelsea in de FA Cup en moeten we drie dagen later misschien wel naar Turkije of Rusland voor een return. Zo word ik bijna gedwongen om te roteren, terwijl ik tegelijk wel erg veel vraag van mijn beste spelers.''



Manchester United speelt zondag de League Cup-finale tegen Southampton.