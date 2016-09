Mourinho: Een paar van onze spelers waren niet klaar

Die stand was bij rust al bereikt, nadat de 'Citizens' de eerste 45 minuten hadden gedomineerd. ,,Een paar van onze spelers waren niet klaar voor een wedstrijd op dit niveau'', bromde de Portugees, zonder namen te willen noemen. ,,Zij lieten niet zien wat we van ze verwachten. Het gaat niet om één of twee spelers, maar wel drie, vier of vijf. Als ze hun eigen prestatie analyseren, zullen ze beseffen dat ze er niet klaar voor waren. En dan kom je in de problemen tegen een sterke ploeg als Manchester City.''



Mourinho zag hoe Daley Blind zich liet verrassen bij de openingstreffer van Kevin De Bruyne. De Portugees wisselde in de rust zijn beide buitenspelers, maar ook dat leverde de gewenste gelijkmaker niet op. ,,Verliezen van Manchester City kan, daar valt mijn mond niet van open. Tegen grote teams kun je altijd verliezen. Maar de manier waarop is wel teleurstellend. Onze tweede helft was goed, maar een wedstrijd heeft ook een eerste helft, die is net zo belangrijk.''



De Portugees was ook kritisch op scheidsrechter Mark Clattenburg, die volgens hem twee grote fouten had gemaakt. Zo had doelman Claudio Bravo volgens Mourinho rood en een strafschop tegen moeten krijgen voor een zware overtreding. ,,Maar Mark durfde niet.''