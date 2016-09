Mourinho, Guardiola en Conte dingen meteen mee naar prijs

Messi twijfelt aan fitheid voor wedstrijd tegen Venezuela

14:01 Argentinië moet het dinsdag in en tegen Venezuela mogelijk doen zonder aanvoerder Lionel Messi. De kleine balgoochelaar van Barcelona laat vanwege een opspelende spierblessure in een bovenbeen de WK-kwalificatiewedstrijd wellicht aan zich voorbijgaan. Messi maakte donderdag in de thuiswedstrijd tegen Uruguay het winnende doelpunt (1-0). In de aanloop naar dat duel was het al onzeker of hij zou meedoen wegens zijn fysieke ongemak.