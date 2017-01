Mourinho heeft een stalker

Omdat de vrouw in de media werkzaam is, slaagde ze er tot enkele maanden geleden moeiteloos in zich als fotografe te accrediteren voor Manchester United. Zo kwam ze steeds in de buurt van Mourinho. "Ze heeft een oogje op hem en is zeer hardnekkig", citeerde The Sun een veiligheidsmedewerker. Ook het hotel waar Mourinho verblijft is extra alert. Het is niet bekend hoe de blonde aanbidster haar idool lastig valt. Meer dan het feit dat ze hem af en toe iets toeroept weet ook The Sun niet.