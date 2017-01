Mourinho hoopt dat 'geweldige gozer' Memphis blijft

Volgens Mourinho is de concurrentie op de favoriete positie van Depay, links voorin, moordend. ,,We hebben veel sterke spelers voor zijn positie. Het is eigenlijk de enige plek in het elftal die overbezet is. Juan Mata, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan en zelfs Wayne Rooney kunnen er uit de voeten", zegt de Portugees tegenover Fox Sports.

Depay (22) werd de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek naar Everton. ,,Ik heb van de club begrepen dat er een kans is dat hij vertrekt. En ik kan hem niet tegenhouden als hij per se weg wil."

Toch hoopt Mourinho dat Depay United trouw blijft. ,,Ik zou blij zijn als Memphis blijft want hij is een geweldige gozer en een goede voetballer. Ik vind het jammer dat hij onder mij zo weinig speelt omdat iemand van zijn leeftijd vooral veel wedstrijden moet spelen. Als hij blijft, dan gaat hij vanwege het volle programma zeker spelen."