Mourinho kan zich alleen nog opladen voor finale tegen Ajax

Mourinho stond na het verlies tegen Tottenham Hotspur, dat feestelijk afscheid nam van White Hart Lane, de pers met zichtbare tegenzin te woord. ,,Of we een gok hebben genomen door vol in te zetten op de Europa League? Nee. Geen enkele club kan twee grote toernooien spelen met 15 spelers. En dat is hoe wij er momenteel voor staan." Manchester United kampt al weken met een overvolle ziekenboeg.