Mourinho: Liever Europese glorie dan top-4 van Premier League

,,Als ik mag kiezen, dan liever de Europa League dan een plek bij de beste vier. Het levert ons in beide gevallen een plek op in de Champions League voor volgend seizoen, maar de Europa League winnen is prestige, is een trofee'', aldus de 54-jarige Portugees.

Manchester is naar de vijfde plek in de Premier League gestegen, maar ligt nog altijd vier punten achter nummer vier Liverpool. ,,Natuurlijk zullen we ons best doen om ook top-4 te eindigen, maar Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal en Manchester City zijn uitgespeeld in Europa. Zij hebben slechts één wedstrijd per week en zijn dus licht in het voordeel.''