Mourinho: Pogba moet zijn prijskaartje vergeten

De Portugees heeft nog steeds vertrouwen in zijn pupil en zegt dat het oneerlijk is om constant over het prijskaartje van Pogba te beginnen, omdat er in verhouding met de rijkdom van United, grotere transfers waren.



Zo gaf Crystal Palace 31 miljoen euro uit aan Christian Benteke, terwijl de club een omzet heeft van 115 miljoen euro. United heeft een jaarlijkse winst van bijna 600 miljoen euro.



,,Ik wil dat Paul vergeet dat hij 's werelds duurste speler is", vertelt Mourinho. ,,Hij speelde de EK-finale, ging op vakantie en begon daarna zonder een fatsoenlijke voorbereiding. Dan is het logisch dat het was lastiger gaat."