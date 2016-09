Mourinho wil graag krachtig signaal afgeven in Rotterdam

,,Ik zal eerlijk zijn. Dit is niet de competitie die de club wil, die ik wil en die de spelers willen. De Europa League is nu eenmaal niet de grote droom van grote spelers. Maar we zitten er wel in, dat is de realiteit en we moeten motivatie halen uit de competitie waarin we zitten'', zei de Portugees vandaag in De Kuip, waar hij met zijn ploeg donderdag tegen Feyenoord speelt.



Mourinho heeft Wayne Rooney, Luke Shaw en Antonio Valencia thuisgelaten, maar zijn andere sterren nam hij wel allemaal mee naar Rotterdam. ,,Ik kan de jonge gasten natuurlijk een kans geven tegen Feyenoord. Maar daarmee zou ik de verkeerde boodschap afgeven. ManUnited is een grote club, waarvoor de komende wedstrijd altijd belangrijk is. Dat moeten de spelers zich realiseren. Als je niet de goede motivatie en houding hebt, heb je de wedstrijd al verloren voor die begonnen is.''