Moyes blijft strijdbaar na pijnlijke nederlaag in degradatiestrijd

De fans van Sunderland hebben de hoop met Moyes opgegeven. In het vak van de uitsupporters klonkt gisteravond luidkeels "We want Moyes out!''. Sunderland heeft na het 1-0 verlies tegen Middlesbrough (door een doelpunt van Marten de Roon) zes punten minder dan Middlesbrough en tien minder dan nummer achttien Swansea City. Het gat met de veilige zeventiende plaats is zelfs twaalf punten.