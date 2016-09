Moyes zwijgt over 'mysterieus' passeren Van Aanholt

Legia-trainer Hasi na drie maanden ontslagen

11:18 De Poolse kampioen Legia Warschau heeft trainer Besnik Hasi ontslagen. De Kosovaarse Albanees moet al na drie maanden vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Legia Warschau werd zondag in eigen stadion verslagen door Zaglebie Lubin (2-3) en zakte daardoor naar de veertiende plaats in de Ekstraklasa, de Poolse topdivisie. Assistent Aleksandar Vukovic neemt voorlopig de taken van Hasi over.