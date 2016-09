Barça-Atlético: 'MSN' vs. Griezmann en de schoen van Arda

Barcelona is al tien thuiswedstrijden in de competitie ongeslagen tegen Atlético. De laatste verliespartij dateert van 5 februari 2006. Fernando Torres (twee keer) en Maxi Rodriguez wisten voor de Madrilenen te scoren, terwijl Henrik Larsson nog iets terug deed voor de ploeg van Frank Rijkaard. Toch hoeft dit niet te betekenen dat Barca vanavond de grote favoriet is. De Catalanen hebben uit de eerste vier wedstrijden negen punten behaald en dat is er maar eentje meer dan Atlético. Bovendien lijkt de 'magie' van Camp Nou een beetje uitgewerkt. Er werd in de laatste zes thuiswedstrijden in de competitie al drie keer verloren, terwijl er daarvoor maar drie keer werd verloren in 74 duels voor eigen publiek. Ook kan Barcelona voor het eerst sinds 1982 in drie wedstrijden op rij een goal tegen krijgen. Eerder passeerden Alaves (1-2 verlies met Cillessen op doel) en Leganes (1-5 winst) de goalie van Barça. En dan heeft de ploeg uit Madrid ook nog eens twee spelers in de selectie die vanavond jagen op records. Fernando Torres heeft in de Primera División alleen tegen Villareal vaker gescoord (negen om acht) en Antoine Griezmann is maar twee treffers verwijderd van vijftig competitiedoelpunten voor Atléti.

Maar Barcelona blijft natuurlijk Barcelona. Zo scoorde Messi in de laatste vier competitiewedstrijden tegen Atlético en is de Madrileense club één van zijn favoriete tegenstanders: hij scoorde er in alle competities liefst 25 keer tegen. Luis Enrique zou er daarnaast goed aan doen om Luis Suárez op te stellen. De Uruguayaan was bij 24 doelpunten betrokken (achttien goals, zes assists) in zijn laatste negen optredens in de Spaanse competitie. Atlético-trainer Diego Simeone kan niet beschikken over een goede reputatie als het gaat om competitieduels met Barcelona. De Argentijnse oefenmeester wist geen een van de negen ontmoetingen te winnen: twee keer gelijk, zeven nederlagen.

Vooral de laatste jaren zijn de ontmoetingen tussen Barca en Atléti uitgegroeid tot heuse topwedstrijden. Zo stonden beide ploegen in april van 2014 in de kwartfinale van de Champions League. Over twee wedstrijden was Atletico net iets te sterk.



Een maand later verdedigde koploper Atlético op de laatste speeldag van de competitie op bezoek bij Barcelona een voorsprong van drie punten. Aangezien de ploeg van Simeone een slechter doelsaldo had dan achtervolgers Real Madrid en Barcelona, was minstens een gelijkspel vereist. Toch kwamen de Madrilenen op achterstand door Alexis Sanchez en zag de ploeg Diego Costa en Arda Turan geblesserd uitvallen. Maar Diego Godin bracht kort na rust de verlossing door hard binnen te koppen en zijn ploeg de eerste landstitel in bijna twintig jaar tijd te bezorgen.



In 2015 schakelde Barcelona Atlético uit in de Spaanse beker, maar na afloop ging het vooral over wat anders. Arda Turan, nu speler van Barca maar toen nog in het shirt van Atlético, was het niet eens met de grensrechter en gooide uit frustratie zijn schoen naar de vlagger toe (zie video onder bericht). Hij ontsnapte aan een rode kaart, maar het akkefietje werd breed uitgemeten in de media.



Afgelopen april vonden de laatste ontmoetingen tussen de twee clubs plaats. Ook toen stond er een halve finaleplek in de Champions League op het spel, en evenals twee jaar daarvoor kwam Atlético als sterkste uit de strijd.