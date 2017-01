Nakamba, stofzuiger van de Warriors, hoopt op stunt in Afrika Cup

„We zijn een klein voetballand, maar we worden beter”, zegt Nakamba. „Dit is een nieuwe generatie, die zich weer eens plaatst voor een groot toernooi. Voor ons land is dat om trots op te zijn. Het maakt ons ook een hecht team.”



Zimbabwe zit in Gabon in een loodzware groep. Met Algerije, Senegal en Tunesië wacht de top van Afrika. „Maar dat leidt niet tot angst. Wij willen door naar de knock-outfase. Dat ik ben geschorst voor de eerste wedstrijd is dan een tegenvaller. Maar onze kracht is onze eenheid. We hebben de kans geschiedenis te schrijven.”



Nakamba kreeg in de kwalificatiereeks twee keer een gele kaart. Daarom is hij uitgesloten voor de eerste wedstrijd tegen Algerije.