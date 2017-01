Napoli deelt dreun uit aan Milan in San Siro

Milan verloor de wedstrijd van Napoli in de eerste tien minuten. Na zes minuten zette Lorenzo Insigne de 0-1 op het scorebord na een assist van de Belg Dries Mertens. Drie minuten later stond het zelfs 0-2. De Spanjaard José Callejón ging goed de diepte in bij een pass van de Belgische buitenspeler en liet doelman Gianluigi Donnarumma kansloos. Milan vond nog voor rust de aansluiting via de Slovaak Juraj Kucka, maar kon in de tweede helft de gelijkmaker er niet meer in krijgen.